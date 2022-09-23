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23 أيلول 2022 - 08:30
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وزير العدل احال قانون استقلالية القضاء على لجنة الادارة والعدل بعد وضع ملاحظاته عليه بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى

وزير العدل احال قانون استقلالية القضاء على لجنة الادارة والعدل بعد وضع ملاحظاته عليه بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى Lebanon, news ,lbci ,أخبار استقلالية,قانون,احال,العدل,وزير,
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وزير العدل احال قانون استقلالية القضاء على لجنة الادارة والعدل بعد وضع ملاحظاته عليه بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى
Lebanon News
 
 
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