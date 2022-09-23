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23 أيلول 2022 - 08:30
23/09/2022 08:30:28
وزير العدل احال قانون استقلالية القضاء على لجنة الادارة والعدل بعد وضع ملاحظاته عليه بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى
وزير العدل احال قانون استقلالية القضاء على لجنة الادارة والعدل بعد وضع ملاحظاته عليه بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى
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LBCI News Lebanon
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