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23 أيلول 2022 - 10:39
23/09/2022 10:39:11
معلومات للـLBCI: هناك 9 جثث من ضحايا المركب ستنقل من طرطوس لمعبر العريضة 7 للبنانيين و 2 لفلسطينيين تم التعرف اليها
معلومات للـLBCI: هناك 9 جثث من ضحايا المركب ستنقل من طرطوس لمعبر العريضة 7 للبنانيين و 2 لفلسطينيين تم التعرف اليها
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