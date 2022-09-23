آخر الأخبار
23 أيلول 2022 - 10:39
Back

معلومات للـLBCI: هناك 9 جثث من ضحايا المركب ستنقل من طرطوس لمعبر العريضة 7 للبنانيين و 2 لفلسطينيين تم التعرف اليها

معلومات للـLBCI: هناك 9 جثث من ضحايا المركب ستنقل من طرطوس لمعبر العريضة 7 للبنانيين و 2 لفلسطينيين تم التعرف اليها Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI: هناك 9 جثث من ضحايا المركب ستنقل من طرطوس لمعبر العريضة 7 للبنانيين و 2 لفلسطينيين تم التعرف اليها
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً