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23 أيلول 2022 - 13:01
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الصليب الاحمر اللبناني بدأ بتسلم الجثامين الـ 9 لضحايا "مركب الموت" قبالة طرطوس من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية

الصليب الاحمر اللبناني بدأ بتسلم الجثامين الـ 9 لضحايا "مركب الموت" قبالة طرطوس من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار بتسلم,اللبناني,الاحمر,الصليب,
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الصليب الاحمر اللبناني بدأ بتسلم الجثامين الـ 9 لضحايا &quot;مركب الموت&quot; قبالة طرطوس من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية
Lebanon News
 
 
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