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23 أيلول 2022 - 13:01
23/09/2022 13:01:43
الصليب الاحمر اللبناني بدأ بتسلم الجثامين الـ 9 لضحايا "مركب الموت" قبالة طرطوس من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية
الصليب الاحمر اللبناني بدأ بتسلم الجثامين الـ 9 لضحايا "مركب الموت" قبالة طرطوس من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية
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LBCI News Lebanon
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