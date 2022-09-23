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23 أيلول 2022 - 15:33
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وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم

وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرار,LBCI,الداخلية,وزير,
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وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم
Lebanon News
 
 
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