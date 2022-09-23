وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم