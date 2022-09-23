آخر الأخبار
23 أيلول 2022 - 15:33
23/09/2022 15:33:47
وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم
وزير الداخلية للـ LBCI: فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين وعاد منهم 3 وتم توقيف 4 ما يعني أن 12 شخصاً لا يزالون فارين حتى الآن وتتم ملاحقتهم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرار,LBCI,الداخلية,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً