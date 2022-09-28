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28 أيلول 2022 - 08:52
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وزير المالية لـ"رويترز": سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة بدلًا من 1507 إبتداءً من نهاية شهر تشرين الأول المقبل

وزير المالية لـ"رويترز": سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة بدلًا من 1507 إبتداءً من نهاية شهر تشرين الأول المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار رويترز,quot,المالية,وزير,
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وزير المالية لـ&quot;رويترز&quot;: سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة بدلًا من 1507 إبتداءً من نهاية شهر تشرين الأول المقبل
Lebanon News
 
 
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