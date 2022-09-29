يزبك للـLBCI: الورقة البيضاء في اللعبة الديمقراطيّة هي ورقة سوداء والرئيس برّي أربك الجميع بتحديد الجلسة وعلى رأسهم باسيل الذي قال ألا مرشح لديه وأعتقد أن حزب الله لا مرشح لديه أيضًا