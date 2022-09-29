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29 أيلول 2022 - 02:07
29/09/2022 02:07:23
يزبك للـLBCI: الورقة البيضاء في اللعبة الديمقراطيّة هي ورقة سوداء والرئيس برّي أربك الجميع بتحديد الجلسة وعلى رأسهم باسيل الذي قال ألا مرشح لديه وأعتقد أن حزب الله لا مرشح لديه أيضًا
يزبك للـLBCI: الورقة البيضاء في اللعبة الديمقراطيّة هي ورقة سوداء والرئيس برّي أربك الجميع بتحديد الجلسة وعلى رأسهم باسيل الذي قال ألا مرشح لديه وأعتقد أن حزب الله لا مرشح لديه أيضًا
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