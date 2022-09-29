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29 أيلول 2022 - 02:48
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فضل الله للـLBCI: كلمتنا هي التوافق والجلسة اليوم ستكون جلسة استطلاع نوايا وبين التوافق والتحدي سنرى ما هو أفضل للبنان والبلد بحاجة الى رئيس مُتوافق عليه من الكتل المختلفة ولا يحتاج الى رئيس تحدّ

فضل الله للـLBCI: كلمتنا هي التوافق والجلسة اليوم ستكون جلسة استطلاع نوايا وبين التوافق والتحدي سنرى ما هو أفضل للبنان والبلد بحاجة الى رئيس مُتوافق عليه من الكتل المختلفة ولا يحتاج الى رئيس تحدّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كلمتنا,للـLBCI,الله,
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فضل الله للـLBCI: كلمتنا هي التوافق والجلسة اليوم ستكون جلسة استطلاع نوايا وبين التوافق والتحدي سنرى ما هو أفضل للبنان والبلد بحاجة الى رئيس مُتوافق عليه من الكتل المختلفة ولا يحتاج الى رئيس تحدّ
Lebanon News
 
 
 
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