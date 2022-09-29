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29 أيلول 2022 - 13:04
29/09/2022 13:04:29
ميشال معوض للـLBCI: اليوم حصلت على 36 صوتا ولكن عمليا حصلت على 40 صوتا لعدم تمكن 4 نواب من حضور الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية ولكنهم أكدوا تأييدهم لي
ميشال معوض للـLBCI: اليوم حصلت على 36 صوتا ولكن عمليا حصلت على 40 صوتا لعدم تمكن 4 نواب من حضور الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية ولكنهم أكدوا تأييدهم لي
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