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29 أيلول 2022 - 17:36
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بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف "أبدا، أبدا، أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا

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بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف &quot;أبدا، أبدا، أبدا&quot; باستفتاءات الضم في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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