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29 أيلول 2022 - 17:36
29/09/2022 17:36:46
بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف "أبدا، أبدا، أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا
بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف "أبدا، أبدا، أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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