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30 أيلول 2022 - 14:55
30/09/2022 14:55:23
التحكم المروري: إلحاقًا للحادث المروري على طريق عام العبودية محلة الحيصة توفي الجريح متأثرًا بإصابته
التحكم المروري: إلحاقًا للحادث المروري على طريق عام العبودية محلة الحيصة توفي الجريح متأثرًا بإصابته
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LBCI News Lebanon
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