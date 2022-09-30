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30 أيلول 2022 - 14:55
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التحكم المروري: إلحاقًا للحادث المروري على طريق عام العبودية محلة الحيصة توفي الجريح متأثرًا بإصابته

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التحكم المروري: إلحاقًا للحادث المروري على طريق عام العبودية محلة الحيصة توفي الجريح متأثرًا بإصابته
Lebanon News
 
 
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