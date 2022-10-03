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03 تشرين الأول 2022 - 04:58
03/10/2022 04:58:38
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03310107
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03310107
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LBCI News Lebanon
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