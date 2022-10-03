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03 تشرين الأول 2022 - 08:00
03/10/2022 08:00:09
بدء اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع
بدء اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع
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LBCI News Lebanon
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