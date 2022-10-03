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03 تشرين الأول 2022 - 08:00
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بدء اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع

بدء اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,اللقاء,
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بدء اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع
Lebanon News
 
 
 
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