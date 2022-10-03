آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 15:52
03/10/2022 15:52:05
جنبلاط لـ "عشرين 30": القضاء مشلول جراء قضية تفجير المرفأ وأعتقد أن النيترات كان ذاهباً إلى سوريا
جنبلاط لـ "عشرين 30": القضاء مشلول جراء قضية تفجير المرفأ وأعتقد أن النيترات كان ذاهباً إلى سوريا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً