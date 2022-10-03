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03 تشرين الأول 2022 - 15:52
03/10/2022 15:52:56
جنبلاط لـ "عشرين 30": الدولة اللبنانية تتحمل الهدر المالي مع المصارف ولتحسين الادارة وهناك موارد كثيرة يمكن استخدامها
جنبلاط لـ "عشرين 30": الدولة اللبنانية تتحمل الهدر المالي مع المصارف ولتحسين الادارة وهناك موارد كثيرة يمكن استخدامها
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