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04 تشرين الأول 2022 - 14:42
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الياس بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول من يريد عرقلة تشكيل الحكومة: هناك آراء مختلفة منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد والصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة

الياس بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول من يريد عرقلة تشكيل الحكومة: هناك آراء مختلفة منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد والصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الياس,
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الياس بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول من يريد عرقلة تشكيل الحكومة: هناك آراء مختلفة منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد والصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة
Lebanon News
 
 
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