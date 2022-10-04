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04 تشرين الأول 2022 - 14:55
04/10/2022 14:55:44
بو صعب لـ"حوار المرحلة": اي صلاحية يملكها رئيس الجمهورية بالدستور من حقه استخدامها واذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك وهذا يكون قراراً غير سليم
بو صعب لـ"حوار المرحلة": اي صلاحية يملكها رئيس الجمهورية بالدستور من حقه استخدامها واذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك وهذا يكون قراراً غير سليم
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