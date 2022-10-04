بو صعب لـ"حوار المرحلة": اي صلاحية يملكها رئيس الجمهورية بالدستور من حقه استخدامها واذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك وهذا يكون قراراً غير سليم