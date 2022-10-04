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04 تشرين الأول 2022 - 15:08
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا مشكلة مع ميشال معوض وهو لم ينتخبني ولكن أنا قد أصوت له واتهامه بأنه "اميركي" هو مجرد كلام ضده من خصومه لتخوينه

بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا مشكلة مع ميشال معوض وهو لم ينتخبني ولكن أنا قد أصوت له واتهامه بأنه "اميركي" هو مجرد كلام ضده من خصومه لتخوينه Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا مشكلة مع ميشال معوض وهو لم ينتخبني ولكن أنا قد أصوت له واتهامه بأنه &quot;اميركي&quot; هو مجرد كلام ضده من خصومه لتخوينه
Lebanon News
 
 
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