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04 تشرين الأول 2022 - 15:45
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": المطالبة بالخط 29 مجرد مزايدات والخسارة لا تعوضها total من جانب لبنان بل من جانب إسرائيل

بو صعب لـ"حوار المرحلة": المطالبة بالخط 29 مجرد مزايدات والخسارة لا تعوضها total من جانب لبنان بل من جانب إسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المطالبة بالخط 29 مجرد مزايدات والخسارة لا تعوضها total من جانب لبنان بل من جانب إسرائيل
Lebanon News
 
 
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