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04 تشرين الأول 2022 - 16:05
04/10/2022 16:05:26
مصدر لبناني لـ"الشرق": الرئيس بري يعتزم استدعاء جلسة ثانية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول
مصدر لبناني لـ"الشرق": الرئيس بري يعتزم استدعاء جلسة ثانية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول
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LBCI News Lebanon
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