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04 تشرين الأول 2022 - 16:05
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مصدر لبناني لـ"الشرق": الرئيس بري يعتزم استدعاء جلسة ثانية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول

مصدر لبناني لـ"الشرق": الرئيس بري يعتزم استدعاء جلسة ثانية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق,quot,لبناني,مصدر,
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مصدر لبناني لـ&quot;الشرق&quot;: الرئيس بري يعتزم استدعاء جلسة ثانية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول
Lebanon News
 
 
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