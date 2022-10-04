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04 تشرين الأول 2022 - 16:11
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بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف الترسيم: لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان

بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف الترسيم: لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول ملف الترسيم: لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان
Lebanon News
 
 
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