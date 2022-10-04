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04 تشرين الأول 2022 - 16:11
04/10/2022 16:11:03
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف الترسيم: لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف الترسيم: لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان
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