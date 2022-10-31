آخر الأخبار
31 تشرين الأول 2022 - 14:42
Back

أ.ف.ب: واشنطن تعتبر طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب "ابتزازا جماعيا"

أ.ف.ب: واشنطن تعتبر طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب "ابتزازا جماعيا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعتبر,واشنطن,
episodes
أ.ف.ب: واشنطن تعتبر طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب &quot;ابتزازا جماعيا&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً