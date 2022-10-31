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31 تشرين الأول 2022 - 14:42
31/10/2022 14:42:40
أ.ف.ب: واشنطن تعتبر طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب "ابتزازا جماعيا"
أ.ف.ب: واشنطن تعتبر طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب "ابتزازا جماعيا"
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LBCI News Lebanon
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