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31 تشرين الأول 2022 - 15:10
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البيت الأبيض: بايدن يؤكد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل في اتصال مع لولا

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البيت الأبيض: بايدن يؤكد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل في اتصال مع لولا
Lebanon News
 
 
 
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