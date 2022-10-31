آخر الأخبار
31 تشرين الأول 2022 - 15:10
31/10/2022 15:10:21
البيت الأبيض: بايدن يؤكد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل في اتصال مع لولا
البيت الأبيض: بايدن يؤكد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل في اتصال مع لولا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العلاقات,يؤكد,بايدن,الأبيض,البيت,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً