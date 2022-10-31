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31 تشرين الأول 2022 - 15:38
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سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي

سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,رميا,سيمون,
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سيمون أبي رميا لـ&quot;عشرين 30&quot;: العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي
Lebanon News
 
 
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