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31 تشرين الأول 2022 - 15:38
31/10/2022 15:38:22
سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي
سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي
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