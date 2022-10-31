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31 تشرين الأول 2022 - 16:06
31/10/2022 16:06:33
مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"عشرين 30": هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل
مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"عشرين 30": هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل
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LBCI News Lebanon
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