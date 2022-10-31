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31 تشرين الأول 2022 - 16:06
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مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"عشرين 30": هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل

مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"عشرين 30": هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار للشؤون,فارس,عصام,معهد,مدير,
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مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ&quot;عشرين 30&quot;: هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل
Lebanon News
 
 
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