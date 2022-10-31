مدير معهد عصام فارس للشؤون العامة والدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"عشرين 30": هذا العهد بدأ بتوافق واسع وانتهى بأكبر عزلة ممكنة وكان هناك عزل للعماد عون من قبل محيطه أي من قبل باسيل وزمرة بناها باسيل