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31 تشرين الأول 2022 - 16:31
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أبي رميا لـ"عشرين 30": هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان

أبي رميا لـ"عشرين 30": هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,رميا,
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أبي رميا لـ&quot;عشرين 30&quot;: هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان
Lebanon News
 
 
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