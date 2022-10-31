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31 تشرين الأول 2022 - 16:31
31/10/2022 16:31:12
أبي رميا لـ"عشرين 30": هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان
أبي رميا لـ"عشرين 30": هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان
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