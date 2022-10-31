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31 تشرين الأول 2022 - 17:17
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سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": نحذّر أنه لا يمكن أن تأخذ هذه الحكومة صلاحيات لصيقة لرئيس الجمهوريّة وتوقيع رئيس الجمهورية أتى ليؤكد المؤكد

سيمون أبي رميا لـ"عشرين 30": نحذّر أنه لا يمكن أن تأخذ هذه الحكومة صلاحيات لصيقة لرئيس الجمهوريّة وتوقيع رئيس الجمهورية أتى ليؤكد المؤكد Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,رميا,سيمون,
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سيمون أبي رميا لـ&quot;عشرين 30&quot;: نحذّر أنه لا يمكن أن تأخذ هذه الحكومة صلاحيات لصيقة لرئيس الجمهوريّة وتوقيع رئيس الجمهورية أتى ليؤكد المؤكد
Lebanon News
 
 
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