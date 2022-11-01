آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 05:30
01/11/2022 05:30:13
أ.ف.ب. نقلا عن مركز التنسيق: ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود
أ.ف.ب. نقلا عن مركز التنسيق: ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً