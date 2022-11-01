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01 تشرين الثاني 2022 - 05:30
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أ.ف.ب. نقلا عن مركز التنسيق: ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود

أ.ف.ب. نقلا عن مركز التنسيق: ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن مركز التنسيق: ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود
Lebanon News
 
 
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