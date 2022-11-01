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01 تشرين الثاني 2022 - 06:48
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ميقاتي لـ "سكاي نيوز": يفترض أن يبقى مجلس النواب اللبناني منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال

ميقاتي لـ "سكاي نيوز": يفترض أن يبقى مجلس النواب اللبناني منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيوز,سكاي,quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ &quot;سكاي نيوز&quot;: يفترض أن يبقى مجلس النواب اللبناني منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال
Lebanon News
 
 
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