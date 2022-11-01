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01 تشرين الثاني 2022 - 06:48
01/11/2022 06:48:29
ميقاتي لـ "سكاي نيوز": يفترض أن يبقى مجلس النواب اللبناني منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال
ميقاتي لـ "سكاي نيوز": يفترض أن يبقى مجلس النواب اللبناني منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال
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