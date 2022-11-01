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01 تشرين الثاني 2022 - 11:53
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الكرملين: بوتين يقول لإردوغان إنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن اتفاق الحبوب

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الكرملين: بوتين يقول لإردوغان إنه يريد &quot;ضمانات حقيقية&quot; من كييف بشأن اتفاق الحبوب
Lebanon News
 
 
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