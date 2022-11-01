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01 تشرين الثاني 2022 - 11:53
01/11/2022 11:53:25
الكرملين: بوتين يقول لإردوغان إنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن اتفاق الحبوب
الكرملين: بوتين يقول لإردوغان إنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن اتفاق الحبوب
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LBCI News Lebanon
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