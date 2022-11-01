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01 تشرين الثاني 2022 - 15:42
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و"بعرف عدّ" ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و"بعرف عدّ" ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و&quot;بعرف عدّ&quot; ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات
Lebanon News
 
 
 
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