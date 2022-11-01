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01 تشرين الثاني 2022 - 15:42
01/11/2022 15:42:43
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و"بعرف عدّ" ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و"بعرف عدّ" ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات
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LBCI News Lebanon
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