ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح إنقاذي وأنا لم أخجل من الترشح وترشحت من منطلق الحل واعلم الصعوبات و"بعرف عدّ" ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضحا له ولا يستطيع طرح الملفات