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01 تشرين الثاني 2022 - 15:52
01/11/2022 15:52:17
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون يحاول خلق اشكالية دستورية للوصول إلى الفراغ الرئاسي على منصة الدفاع عن حقوق المسيحيين والرد الحقيقي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون يحاول خلق اشكالية دستورية للوصول إلى الفراغ الرئاسي على منصة الدفاع عن حقوق المسيحيين والرد الحقيقي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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