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01 تشرين الثاني 2022 - 15:52
01/11/2022 15:52:54
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": 27 نائبا تجمعوا في بيت الكتائب وهذا هو اللقاء الوحيد العابر للطوائف الذي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية وعملنا على رد عابر للطوائف
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": 27 نائبا تجمعوا في بيت الكتائب وهذا هو اللقاء الوحيد العابر للطوائف الذي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية وعملنا على رد عابر للطوائف
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LBCI News Lebanon
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