آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 15:52
Back

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": 27 نائبا تجمعوا في بيت الكتائب وهذا هو اللقاء الوحيد العابر للطوائف الذي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية وعملنا على رد عابر للطوائف

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": 27 نائبا تجمعوا في بيت الكتائب وهذا هو اللقاء الوحيد العابر للطوائف الذي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية وعملنا على رد عابر للطوائف Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
episodes
ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: 27 نائبا تجمعوا في بيت الكتائب وهذا هو اللقاء الوحيد العابر للطوائف الذي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية وعملنا على رد عابر للطوائف
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً