ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": من مسؤوليتنا كمعارضة الوقوف ضد المخطط الجهنمي لأخذ البلد نحو مزيد من الانهيار واختلاف النواب وعدم انتخاب رئيس "عيب" وهذا واجبنا تجاه من انتخبنا