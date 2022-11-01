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01 تشرين الثاني 2022 - 15:53
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": من مسؤوليتنا كمعارضة الوقوف ضد المخطط الجهنمي لأخذ البلد نحو مزيد من الانهيار واختلاف النواب وعدم انتخاب رئيس "عيب" وهذا واجبنا تجاه من انتخبنا

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": من مسؤوليتنا كمعارضة الوقوف ضد المخطط الجهنمي لأخذ البلد نحو مزيد من الانهيار واختلاف النواب وعدم انتخاب رئيس "عيب" وهذا واجبنا تجاه من انتخبنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: من مسؤوليتنا كمعارضة الوقوف ضد المخطط الجهنمي لأخذ البلد نحو مزيد من الانهيار واختلاف النواب وعدم انتخاب رئيس &quot;عيب&quot; وهذا واجبنا تجاه من انتخبنا
Lebanon News
 
 
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