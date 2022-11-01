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01 تشرين الثاني 2022 - 15:56
01/11/2022 15:56:03
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": كل من يضع ورقة بيضاء يقوم بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية ويتم دفش البلد نحو فوضى دستورية كما حصل عندما تم اغتيال رينيه معوض عقب انتخابه ما أدى إلى مزيد من الاغتيالات والفوضى
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": كل من يضع ورقة بيضاء يقوم بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية ويتم دفش البلد نحو فوضى دستورية كما حصل عندما تم اغتيال رينيه معوض عقب انتخابه ما أدى إلى مزيد من الاغتيالات والفوضى
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LBCI News Lebanon
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