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01 تشرين الثاني 2022 - 16:04
01/11/2022 16:04:40
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لن نقبل أن يجرّنا أحد الى حرب صلاحيات مفترضة على رئيس غير موجود يستفيد منها عون مسيحيا وميقاتي سنيا وبري شيعيا على حساب وانقاذ الشعب اللبناني
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لن نقبل أن يجرّنا أحد الى حرب صلاحيات مفترضة على رئيس غير موجود يستفيد منها عون مسيحيا وميقاتي سنيا وبري شيعيا على حساب وانقاذ الشعب اللبناني
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LBCI News Lebanon
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