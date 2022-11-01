ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لن نقبل أن يجرّنا أحد الى حرب صلاحيات مفترضة على رئيس غير موجود يستفيد منها عون مسيحيا وميقاتي سنيا وبري شيعيا على حساب وانقاذ الشعب اللبناني