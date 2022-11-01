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01 تشرين الثاني 2022 - 16:05
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": ليس باستطاعة أحد أن يربح على إرادة شعبه ونريد بلدا يشبه اللبنانيين وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات ولهذا أقول لمن يعتبرني "أميركي" أن يقدم مرشحه

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": ليس باستطاعة أحد أن يربح على إرادة شعبه ونريد بلدا يشبه اللبنانيين وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات ولهذا أقول لمن يعتبرني "أميركي" أن يقدم مرشحه Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ليس باستطاعة أحد أن يربح على إرادة شعبه ونريد بلدا يشبه اللبنانيين وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات ولهذا أقول لمن يعتبرني &quot;أميركي&quot; أن يقدم مرشحه
Lebanon News
 
 
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