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01 تشرين الثاني 2022 - 16:05
01/11/2022 16:05:16
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": ليس باستطاعة أحد أن يربح على إرادة شعبه ونريد بلدا يشبه اللبنانيين وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات ولهذا أقول لمن يعتبرني "أميركي" أن يقدم مرشحه
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": ليس باستطاعة أحد أن يربح على إرادة شعبه ونريد بلدا يشبه اللبنانيين وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات ولهذا أقول لمن يعتبرني "أميركي" أن يقدم مرشحه
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LBCI News Lebanon
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