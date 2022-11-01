ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح ولدي برنامج وليتفضل كل من يعتبرني "مرشّحًا استفزازيًا أو مرشّح تحدٍ أو سعوديًا أو صهيونيًا" بتقديم اسم مرشّح آخر والحل لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية هو انتخاب رئيس