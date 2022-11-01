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01 تشرين الثاني 2022 - 16:08
01/11/2022 16:08:30
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح ولدي برنامج وليتفضل كل من يعتبرني "مرشّحًا استفزازيًا أو مرشّح تحدٍ أو سعوديًا أو صهيونيًا" بتقديم اسم مرشّح آخر والحل لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية هو انتخاب رئيس
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا مرشح ولدي برنامج وليتفضل كل من يعتبرني "مرشّحًا استفزازيًا أو مرشّح تحدٍ أو سعوديًا أو صهيونيًا" بتقديم اسم مرشّح آخر والحل لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية هو انتخاب رئيس
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LBCI News Lebanon
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