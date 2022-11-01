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01 تشرين الثاني 2022 - 16:09
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المشكلة ليست بموضوع الصلاحيات بل بعدم انتخاب رئيس ولا أريد استباق موضوع جلسة الخميس ولا أريد الانجرار إلى لعبة معروفة الاهداف كتطويل أمد الفراغ هدفه انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المشكلة ليست بموضوع الصلاحيات بل بعدم انتخاب رئيس ولا أريد استباق موضوع جلسة الخميس ولا أريد الانجرار إلى لعبة معروفة الاهداف كتطويل أمد الفراغ هدفه انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المشكلة ليست بموضوع الصلاحيات بل بعدم انتخاب رئيس ولا أريد استباق موضوع جلسة الخميس ولا أريد الانجرار إلى لعبة معروفة الاهداف كتطويل أمد الفراغ هدفه انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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