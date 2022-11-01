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01 تشرين الثاني 2022 - 16:15
01/11/2022 16:15:45
أ.ف.ب: حزب الليكود يحتل المركز الأول مقتربًا من الحصول على الأغلبية بحسب استطلاع في مراكز اقتراع
أ.ف.ب: حزب الليكود يحتل المركز الأول مقتربًا من الحصول على الأغلبية بحسب استطلاع في مراكز اقتراع
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LBCI News Lebanon
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