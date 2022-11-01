آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 16:15
Back

أ.ف.ب: حزب الليكود يحتل المركز الأول مقتربًا من الحصول على الأغلبية بحسب استطلاع في مراكز اقتراع

أ.ف.ب: حزب الليكود يحتل المركز الأول مقتربًا من الحصول على الأغلبية بحسب استطلاع في مراكز اقتراع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الليكود,
episodes
أ.ف.ب: حزب الليكود يحتل المركز الأول مقتربًا من الحصول على الأغلبية بحسب استطلاع في مراكز اقتراع
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً