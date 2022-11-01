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01 تشرين الثاني 2022 - 16:18
01/11/2022 16:18:35
معوض لـ"حوار المرحلة": أريد لبننة الاستحقاق الرئاسي وعلى الأكثرية خلق ميزان قوة وإيصال مرشح واضح يحمل مشروعًا واضحًا وأمامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي "توافقي" يقدم أوراق اعتماد للحزب أو جمع القوى السيادية على مرشح سيادي
معوض لـ"حوار المرحلة": أريد لبننة الاستحقاق الرئاسي وعلى الأكثرية خلق ميزان قوة وإيصال مرشح واضح يحمل مشروعًا واضحًا وأمامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي "توافقي" يقدم أوراق اعتماد للحزب أو جمع القوى السيادية على مرشح سيادي
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LBCI News Lebanon
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