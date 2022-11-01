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01 تشرين الثاني 2022 - 16:49
01/11/2022 16:49:02
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون قام بـ3 أو 4 زيارات عربية خلال عهده "هيك بدنا نضل معزولين؟" فلبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون قام بـ3 أو 4 زيارات عربية خلال عهده "هيك بدنا نضل معزولين؟" فلبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا
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LBCI News Lebanon
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