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01 تشرين الثاني 2022 - 16:49
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون قام بـ3 أو 4 زيارات عربية خلال عهده "هيك بدنا نضل معزولين؟" فلبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": عون قام بـ3 أو 4 زيارات عربية خلال عهده "هيك بدنا نضل معزولين؟" فلبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: عون قام بـ3 أو 4 زيارات عربية خلال عهده &quot;هيك بدنا نضل معزولين؟&quot; فلبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا
Lebanon News
 
 
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