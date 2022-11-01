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01 تشرين الثاني 2022 - 16:58
01/11/2022 16:58:51
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": تفاجأت بأن نعمة افرام لم يصوت لي في الجلسة الاخيرة وإذا لديه حظوظ جدية فأنا سأدعمه ولم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": تفاجأت بأن نعمة افرام لم يصوت لي في الجلسة الاخيرة وإذا لديه حظوظ جدية فأنا سأدعمه ولم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه
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