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01 تشرين الثاني 2022 - 16:58
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": تفاجأت بأن نعمة افرام لم يصوت لي في الجلسة الاخيرة وإذا لديه حظوظ جدية فأنا سأدعمه ولم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": تفاجأت بأن نعمة افرام لم يصوت لي في الجلسة الاخيرة وإذا لديه حظوظ جدية فأنا سأدعمه ولم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: تفاجأت بأن نعمة افرام لم يصوت لي في الجلسة الاخيرة وإذا لديه حظوظ جدية فأنا سأدعمه ولم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه
Lebanon News
 
 
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