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01 تشرين الثاني 2022 - 17:00
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قرار ترشيحي هو قرار مستقل اتخذته ولا أحد يخوض معركة سياسية بي ولا أحد "يستعملني" والقوات اللبنانية تخوض معركة جديّة بميشال معوض

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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: قرار ترشيحي هو قرار مستقل اتخذته ولا أحد يخوض معركة سياسية بي ولا أحد &quot;يستعملني&quot; والقوات اللبنانية تخوض معركة جديّة بميشال معوض
Lebanon News
 
 
 
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