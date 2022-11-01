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01 تشرين الثاني 2022 - 17:10
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": سمعت بأن بعض النواب يتهمونني بالتبعية للمصارف وعندها طلبت من مارك ضو الاجتماع للوقوف على هذا الموضوع وتم اتهامي بهذا الامر نتيجة رفضي لخطة حسان دياب

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": سمعت بأن بعض النواب يتهمونني بالتبعية للمصارف وعندها طلبت من مارك ضو الاجتماع للوقوف على هذا الموضوع وتم اتهامي بهذا الامر نتيجة رفضي لخطة حسان دياب Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: سمعت بأن بعض النواب يتهمونني بالتبعية للمصارف وعندها طلبت من مارك ضو الاجتماع للوقوف على هذا الموضوع وتم اتهامي بهذا الامر نتيجة رفضي لخطة حسان دياب
Lebanon News
 
 
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