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01 تشرين الثاني 2022 - 17:10
01/11/2022 17:10:25
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": سمعت بأن بعض النواب يتهمونني بالتبعية للمصارف وعندها طلبت من مارك ضو الاجتماع للوقوف على هذا الموضوع وتم اتهامي بهذا الامر نتيجة رفضي لخطة حسان دياب
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": سمعت بأن بعض النواب يتهمونني بالتبعية للمصارف وعندها طلبت من مارك ضو الاجتماع للوقوف على هذا الموضوع وتم اتهامي بهذا الامر نتيجة رفضي لخطة حسان دياب
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LBCI News Lebanon
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