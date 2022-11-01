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01 تشرين الثاني 2022 - 17:27
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب "باللوتو إذا نقشت أو ما نقشت"

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب "باللوتو إذا نقشت أو ما نقشت" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب &quot;باللوتو إذا نقشت أو ما نقشت&quot;
Lebanon News
 
 
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