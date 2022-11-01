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01 تشرين الثاني 2022 - 17:27
01/11/2022 17:27:30
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب "باللوتو إذا نقشت أو ما نقشت"
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب "باللوتو إذا نقشت أو ما نقشت"
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LBCI News Lebanon
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