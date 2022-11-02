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02 تشرين الثاني 2022 - 07:45
02/11/2022 07:45:19
معلومات للـLBCI: المحادثات بين وزير الطاقة وليد فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب إتسمت بالإيجابية
معلومات للـLBCI: المحادثات بين وزير الطاقة وليد فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب إتسمت بالإيجابية
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