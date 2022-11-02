آخر الأخبار
02 تشرين الثاني 2022 - 08:06
02/11/2022 08:06:13
الوكالة الوطنية: قطع الطريق العام في الكورة بالسيارت احتجاجاً على تردي الوضعين البيئي والأمني في المنطقة
الوكالة الوطنية: قطع الطريق العام في الكورة بالسيارت احتجاجاً على تردي الوضعين البيئي والأمني في المنطقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العام,الطريق,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً