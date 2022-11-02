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02 تشرين الثاني 2022 - 08:06
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الوكالة الوطنية: قطع الطريق العام في الكورة بالسيارت احتجاجاً على تردي الوضعين البيئي والأمني في المنطقة

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الوكالة الوطنية: قطع الطريق العام في الكورة بالسيارت احتجاجاً على تردي الوضعين البيئي والأمني في المنطقة
Lebanon News
 
 
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