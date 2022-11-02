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02 تشرين الثاني 2022 - 10:27
02/11/2022 10:27:46
بيان قمة الجزائر: نتطلع لقيام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وانتخاب رئيس للبلاد
بيان قمة الجزائر: نتطلع لقيام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وانتخاب رئيس للبلاد
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LBCI News Lebanon
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