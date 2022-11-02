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02 تشرين الثاني 2022 - 13:31
02/11/2022 13:31:52
التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وحركة_المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وحركة_المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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