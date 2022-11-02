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02 تشرين الثاني 2022 - 13:31
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التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وحركة_المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وحركة_المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تجمع,معالجة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وحركة_المرور كثيفة في المحلة
Lebanon News
 
 
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