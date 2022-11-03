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03 تشرين الثاني 2022 - 01:39
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أ.ف.ب: واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية

أ.ف.ب: واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية Lebanon, news ,lbci ,أخبار وسيول,واشنطن,
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أ.ف.ب: واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية
Lebanon News
 
 
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