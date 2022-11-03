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03 تشرين الثاني 2022 - 01:39
03/11/2022 01:39:33
أ.ف.ب: واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية
أ.ف.ب: واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية
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LBCI News Lebanon
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